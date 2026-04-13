英超｜曼城作客车路士派3蛋 下轮与阿仙奴对决

曼城继续于英超力追榜首的阿仙奴，「蓝月」今晨作客车路士，凭下半场发力，17分钟内连入3球，以3：0破敌。曼城赛后以6分钟后阿仙奴兼少踢一场，下一轮两军将正面交锋，这一场「6分波」将成为今季英超锦标谁属最关键一战。

曼城17分钟内连入3球

曼城今晨作客车路士，开赛以主队占更多控球，16分钟更有古古列拿于左路接应直线，射破蓝月门将当拿隆拿的十指关，但古古列拿越位在先，入球无效。曼城于上半场中后段的攻势有改善，39分钟，尼高奥莱利于左路传中，卓基顺脚一抽，但被车路士门将山齐士没收。45分钟，安东尼施美安由右路一路带入中间起脚，被车路士守将挡到后斜出。两军半场互无纪录。

车路士0：3曼城。美联社

曼城面对车路士全取3分，继续力追阿仙奴。美联社

曼城踢少场下落后阿仙奴6分，下一轮两军将正面交锋。美联社

曼城比阿仙奴踢少场落后6分

曼城下半场17分钟内连入3球，先是奥莱利于51分钟接应右路传中，为「蓝月」顶成1：0；马克古希于57分钟在禁区内窄位射成2：0。68分钟，谢利美杜古于前场逼甩摩西斯卡些度的脚下球，随即带入禁区内为曼城射成3：0曼城赛后以19胜7和5负得64分，续排次席，踢少1场下落后阿仙奴6分。车路士则以13胜9和10负得48分，排在第6位。

曼城下一轮将于主场与阿仙奴正面对决，这场争标关键战会于香港时间4月19日晚上11点半上演。曼城尚余7场对手为阿仙奴、般尼、修咸顿、爱华顿、宾福特、般尼茅夫以及阿士东维拉。阿仙奴尚余6场对手为曼城、纽卡素、富咸、韦斯咸、般尼以及水晶宫。