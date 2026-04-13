港超联｜杰志提早4轮封王 主帅卡迪朗感谢会长 中场核心伊拿拉文迪预告留队

港超联周日（12日）大局已定。由于竞争对手理文在较早前的赛事被北区逼和，令杰志赛前只需取得1分即可重夺冠军。最终「蓝鸟」在主场凭借利安度及黄皓隽各建一功，以2:0击败标准流浪，以16胜2和的不败战绩豪取50分，提早于4轮争标组赛事开始前，强势重夺失落两季的联赛冠军。赛后主帅卡迪朗与中场核心伊拿拉文迪难掩兴奋，前者感触致谢会长伍健的信任，后者更向球迷大派定心丸预告留队。

首年接掌杰志帅印即夺得个人执教生涯首项锦标，卡迪朗赛后百感交集。回想12个月前仍在前东家深陷降班漩涡，他直言：「这就是足球，去年我经历了8场不胜的低谷，处境艰难时无人问津；今年却带领球队取得15连胜。我还是同一个教练，感谢伍生（伍健）在我最困难时给予信任，我只能以不断努力来回报他。」谈及余下4场联赛，卡迪朗坦言在提早夺冠下，或会进行轮换，给予年轻球员及后备兵更多上阵机会。

至于今季加盟后表现八面玲珑、被视为球队「中场双核心」之一的星级外援伊拿拉文迪，对球队重夺联赛锦标感到欣喜。他强调球队不会在余下赛事松懈，誓要以不败姿态完成球季。展望来季杰志将重返亚洲赛舞台，这位前西班牙国脚表示期待，并亲口透露留队意向：「杰志是香港最重要的球会之一，绝对值得在亚冠2中占一席位。我在香港生活得很开心，接下来会与球会商讨未来，希望能继续为球队征战亚冠2的比赛。」

杰志今季联赛表现无可挑剔，惟杯赛成绩稍逊，杰志在日前联赛杯决赛中以1:2不敌理文。卡迪朗承认球队表现仍有进步空间，但他强调：「联赛冠军始终是最重要的，这证明了我们是全港最出色的球队。」