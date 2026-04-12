港超联｜利安度黄皓隽建功 杰志2:0挫流浪 提早4轮强势封王

「中银人寿香港超级联赛」周日（12日）尾场上演争标决定战，坐镇主场的杰志迎战标准流浪。受惠于次席的理文同日下午失分，杰志今仗只需保持不败即可封王。最终「蓝鸟」凭利安度先开纪录，加上黄皓隽补时阶段「埋斋」，以2:0击败流浪。杰志全取3分后，在尚余4场「争标组」赛事下，以14分巨大优势抛离理文，提早4轮强势夺得2025/26球季港超联冠军。

由于理文早前被高力北区戏剧性逼和，杰志今仗只要取得1分便能提前登顶。面对大好形势，杰志众将开赛后未有急躁，反而耐心控制比赛节奏，逐步寻找破门良机。战至38分钟，「蓝鸟」终于打破僵局，利安度把握门前机会施射破网，助球队半场领先1:0。易边后双方一度陷入胶著，直至下半场补时阶段，黄皓隽于禁区内精彩转身劲射破网，为杰志锁定2:0胜局。经此一役，杰志今季以16胜2和的不败战绩豪取50分，凭借领先次席理文14分的绝对优势，提早4轮强势封王。

随着球证鸣笛完场，杰志正式宣告重夺联赛宝座。全队上下陷入疯狂，球员在草地上大开香槟庆祝。首年接掌帅印便领军夺冠的主帅卡迪朗，被一班兴奋的爱将抛去空中，更以饮料「洗礼」全身。大批入场支持的球迷亦难掩激动，与职球员一同在主场分享封王的喜悦，场面热闹。

记者：杨功煜