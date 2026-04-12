港超联｜补时疯狂炮制4入球 北区3:3绝平理文 杰志今晚保不败即封王

「中银人寿香港超级联赛」周日（12日）上演重头戏，新鲜出炉「联赛杯」冠军理文作客硬撼联赛第三的高力北区。双方在法定时间赛和1:1，惟长达15分钟的补时阶段却掀起全场最高潮，两军合共炮制4个入球。最终北区凭艾路保利达轰入「世界波」，戏剧性以3:3逼和理文。理文痛失两分后，落后踢少一场的榜首杰志11分，意味杰志今晚6时主场迎战标准流浪只需保持不败，即可提早4轮封王。

拥主场之利的北区开赛即先声夺人，在场面上屡次压制对手。然而，受压的理文却于37分钟反客为主先开纪录，艾华顿劲射中楣弹出，米基尔头槌补中，助客军半场领先1:0。易边后北区倾力反扑，战至78分钟终获回报，艾利安策动快速反击后横传，古杜拉顺势烫射破网，为北区扳平1:1。

赛事精华全数浓缩在长达15分钟左右的补时阶段，两军狂攻对手大演入球骚。补时第2分钟，北区外援格兰特起脚被理文门将扑出不远，卡迪门前补射入网，助主队一度反超前2:1。惟北区后衞卡路士随后在禁区内犯手球被罚12码，理文由米基尔操刀中鹄，加上立花棱也后上劲射得手，理文在劣势下奇迹反先3:2。

正当以为大局已定，未有放弃的北区在补时第13分钟上演绝地反击，艾路保利达把握最后一击轰入「世界波」，最终带领北区戏剧性以3:3逼和理文。理文惨遭绝平后争标形势极度被动，目前落后少踢一场的杰志11分；杰志今晚6时坐镇主场迎战标准流浪，只要力保不败取得1分，即可提早4轮登上联赛宝座。