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英超│伊戈泰亚高梅开二度破纪录成新蜂王 挑战夏兰特做金靴

足球世界
更新时间：14:28 2026-04-12 HKT
发布时间：14:28 2026-04-12 HKT

宾福特射手伊戈泰亚高(Igor Thiago)在周六英超梅开二度，虽然未能领军全取3分，主场仅2:2赛和爱华顿，但他于今季英超已累积21个入球，创队史单季英超入球纪录成为新「蜂王」，同时又是英超史上首位单季入20球或以上的巴西球员。而此子追至落后英超射手榜榜首的艾宁夏兰特仅差一球，挑战成为今届金靴得主。

伊戈泰亚高单季21球成新蜂王

伊戈泰亚高面对爱华顿时梅开二度，将今季英超入球总数增至21球，成为宾福特队史革季英超入球最多的球员，旧纪录由麦比奥莫和艾云东尼共同保持，两人分别卡2024至25球季、22至23球季单季入20球。这名24岁中锋除了成为新「蜂王」，更成英超最强巴西射手，是历来首位单季入20球以上的森巴球员，而过去在单季英超取得最多入球的巴西兵，是入15球的马菲奥斯根夏、罗拔图法明奴和加比尔马天尼利。

与夏兰特争做神射手

而伊戈泰亚高亦直接挑战曼城神锋艾宁夏兰特，争夺英超金靴宝座。后者以22球暂时于射手榜领放，泰亚高差一球排第2，第3位的安东尼施美安只有15球，相信今届神射手是夏兰特和泰亚高之争。

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