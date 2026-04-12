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德甲│柏林联输波换帅 马莉艾达接手至季尾 5大联赛首位女性教头

足球世界
更新时间：13:56 2026-04-12 HKT
发布时间：13:56 2026-04-12 HKT

柏林联周六德甲作客1:3不敌榜尾海登咸，将联赛不胜走势增至3场，踏入26年14轮联赛仅2胜，球会赛后宣布解雇教头巴恩加特，委任U19教头马莉艾达(Marie-Louise Eta)领军至季尾，后者成为五大联赛首位女性教头。

马莉艾达任柏林联看守教练

面对包尾大幡海登咸，柏林联输1:3，近3轮联赛仅得1和2负，歇冬后14轮只得2胜5和7负，排名已下滑至11位，比降班区域仅多7分，卷入护级漩涡。该队赛后逐解雇教头巴恩加特和2名助教，委任U19青年军主帅马莉艾达成为看守教头，领军出战余下5轮德甲比赛，避免成绩和排名进一步下滑。马莉艾达早前已确认今夏将会成为柏林联女子队教头，如今临时接手男子队，完成任务后将会按原定计划带领女子队。

今夏接手柏林联女子队

柏林联体育总监希迪感谢马莉艾达愿意暂时接手：「球队在下半季联赛仅得2胜，我们对此十分失望，无法相信现有教练团可以将局势扭转，所以决定调整，重新出色。我们很高兴马莉艾达愿意在今夏接手女子队前，临时接手这任务。」马莉艾达成为德甲和五大联赛首位女性教头，她在2023年时曾出任柏林联助教，成为德甲和五大联赛中首位女助教，而24年柏林联时任教练比利卡停赛3场，马莉艾达当时接手传媒部份的工作，负责应对媒体。

马莉艾达接掌柏林联至季尾。法新社
马莉艾达接掌柏林联至季尾。法新社
马莉艾达接掌柏林联至季尾。法新社
马莉艾达接掌柏林联至季尾。法新社
马莉艾达成为德甲和五大联赛首位女性教头。法新社
马莉艾达成为德甲和五大联赛首位女性教头。法新社
马莉艾达成为德甲和五大联赛首位女性教头。法新社
马莉艾达成为德甲和五大联赛首位女性教头。法新社

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