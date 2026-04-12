德甲│拜仁最快下周封王 高柏尼叫球员从零开始

拜仁慕尼黑在周六德甲作客5:0大胜圣保利，加上次席多蒙特主场0:1不敌利华古逊，前者将榜首领先优势扩大至12分。如果蜂军在下轮失分，而拜仁主场击败史特加，就可以提早4轮封王，成为今届4大联赛首支夺冠球队，但教练高柏尼就叫球员从零开始，不要被成绩蒙蔽，接下来仍要交出好表现。

拜仁领先12分 最快下周封王

今场拜仁5球大胜圣保利，29轮联赛狂轰105球，打破德甲单季入球纪录之余，还进一步靠向联赛冠军。由于次席多蒙特地头对利华古逊全失3分，拜仁将榜首优势扩大至12分，如果他们下周主场击败史特加，而蜂军造访贺芬咸失分，就可以提早4轮笃定成为冠军。

拜仁叫胡做三冠王

而拜仁除德甲外，还在争逐欧联和德国杯，高柏尼就叫球员不要被联赛成绩充昏头脑：「打破入球纪录后，这篇章已完成了。我们要从零开始，全力以赴直到完成球季。之后再进入下一季，努力让球队变得更好。」