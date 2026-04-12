英超│超级电脑分析曼城后上封王 阿仙奴球迷建议即时炒阿迪达

阿仙奴在周六英超主场1:2不敌般尼茅夫，虽继续以9分之差在榜首领放，但比曼城踢多2场。该队于本土比赛已3连败，状态令人担心，有数据网站运用演算法模型作分析，认为蓝月将以1分之差反压枪手夺冠。枪迷认为主教练阿迪达要为球队越差负责，有人指现时立即辞退他，兵工厂还有机会夺冠。

曼城1分压过阿仙奴封王

阿仙奴不敌般尼茅夫后，32轮积70分排首位，比61分的曼城多9分，然而后者踢少2轮，他们如果在今晚作客击败车路士，下周天王山之战主场赢枪手，加上另一场对水晶宫未踢的补赛全取3分，已经追平积分。再者枪手于本土比赛已3连败，蓝月则2连胜，走势截然不同。著名数据网站《FindSisterSites》运用演算法模型分析，认为曼城最终以81分封王，阿仙奴以80分排第2，曼联就70分居第3，紧接是阿士东维拉、车路士和利物浦。

枪迷都质疑阿迪达执教能力

众多阿仙奴球迷亦担心球队的情况，知名阿仙奴球迷频道《AFTV》在不敌般尼茅夫后访问了多位枪迷，不少人将矛头指向阿迪达，认为他才是拖累球队的人，有人建议：「我们有一支不错的球队，但主教练不行。如果现在换掉阿迪达，仍有机冠机会。像沙比阿朗素这样的教练目前可以接手，知道如何赢波。」还有球迷指枪手更多依赖曼城状态下滑去争冠，而非阿迪达的执教能力。