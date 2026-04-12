德甲｜拜仁慕尼黑5：0圣保利 破联赛单季入球纪录

拜仁慕尼黑周六德甲作客圣保利，以5：0大胜对手。由于次席多蒙特同日以0：1不敌利华古逊，拜仁在联赛仅余5轮下，优势已拉开至12分。

拜仁大胜圣保利。美联社

拜仁将榜首优势拉开至12分。美联社

拜仁将德甲单季入球纪录暂时推前至105球。美联社

拜仁需要兼顾周中欧联8强次回合硬撼皇家马德里，今场作客圣保利收起哈利卡尼，这无碍他们取胜。客军穆斯亚拿开纪录，他于9分钟接应干拉特赖马的传中头槌破网；这记入球亦是拜仁今季联赛第101球，平了球会在1971-72球季创下的德甲单季最高入球纪录。拜仁半场带著1球领先回更衣室。

单季轰105球 联赛尚余5轮

拜仁于易边后仅花8分钟便改写历史。甘美治开出右路罚球，圣保利球员于前柱头槌解围变跣后助攻，拜仁由哥列斯卡攻门破网，攻入第102球刷新德甲纪录。随后的比赛完全由拜仁主宰：米高奥利斯于75秒后禁区边射地波入网；65分钟，拜仁前场逼迫得手，最终由尼高拉斯积逊于近门建功成4：0。拜仁于89分钟再次逼抢成功，今次由拉菲尔古里路将皮球送入网窝，最终以5：0大胜，将德甲单季入球纪录暂时推前至105球。

早场出战的多蒙特则主场以0：1不敌利华古逊，令拜仁慕尼黑在榜首优势进一步拉开。拜仁赛后以24胜4和1负得76分排榜首，领先多蒙特12分；联赛尚余5轮。圣保利则以6胜7和16负得25排第16位，需要为护级而战。