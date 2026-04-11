英超│阿仙奴主场1:2负般尼茅夫 本土赛事3连败

英超争冠进入最后直路，榜首阿仙奴先吃闷棍，周六早场主场对般尼茅夫在先失一球下，一度靠约基利斯射入12码扳平，可是之后再失一球输1:2，全失3分。枪手于本土赛事已3连败，下周末更在联赛作客次席曼城上演天王山大战，信心或受影响。

阿仙奴收录今季第2场英超主场败仗

阿仙奴今场安排夏维斯出任进攻中场，从后未援前锋约基利斯，马度基和加比尔马天尼斯两旁支援。然而这个进攻组合效果平平，甫接战被般尼茅夫反客为主，17分钟更先失守，19岁小将高洛比接应左闸阿祖安杜法特的传中，远柱抽射破网。枪手于35分钟扳平，他们在一次角球攻势中混战起脚，皮球省中般尼茅夫中场赖恩基士堤的手臂获12码，射手约基利斯主射中鹄追成1:1。

连续3轮本土比赛落败

下半场枪手加强攻势，但未算太入肉，更于74分钟再失守，被客军中场阿历斯史葛后上入禁区烫射破网，最终输1:2。枪手上周末于英格兰足总杯作客1:2不敌英冠修咸顿，国际赛期前又在联赛杯决赛净吞曼城2蛋失冠，今场又录得本季第2场英超主场败仗，连续3场本土赛事落败，状态未如理想。

下周作客曼城

这支伦敦球会下一场本土比赛，就是英超作客次席曼城。今场赛后枪手续以70分排榜首，领先蓝月9分但踢多2场，信心和士气或受影响。