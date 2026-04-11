英超│利物浦今晚对富咸争取止连败 史洛特称获高层支持 「大家有共识要换代」

利物浦于各赛事已3连败，主教练史洛特备受压力，今晚英超主场对富咸没有失分空间。然而史帅周五出席赛前记者会时指，自己仍然得到高层们的支持，并指大家一早已有共识在前功勋教头高普于24年夏天离任后，球队会进入过度期，成绩不稳在所难免。

史洛特指获高层支持

刚周中欧联利物浦不敌巴黎圣日耳门，各赛事连输3场，本季所有比赛第16次落败，主教练史洛特面对巨大压力。外界传这名荷兰籍教头帅位不稳，完季后无论成绩如何都会被辞退，但他周五表示他获高层支持：「有时候你不需要向对方亲口说『我爱你』，但仍能真切地感受到这份支持。从我来到这里的第一天起，就一直能感受到这份支持。我不能透露我们内部的沟通内容，但我们的看法是一致的。」

红军高层早预计成绩会不稳定

同时史帅指他和红军高层早已有共识，高普离任后球队会有过度期，成绩一定会呈现不稳，上季取得英超冠军并不代表这阶段不会出现，只是延缓了。