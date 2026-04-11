港超联｜两将伤出坚sir叹打击仍全力面对赛事 钟伟强「开斋」望助球队再闯亚洲赛

周六先有大埔作客对东区，绿战士虽凭卢卡斯、陈肇钧和钟伟强各建一功下，以3:1击败东区，但亦有代价，米基尔古图斯和罗振庭半场伤出，大埔主帅李志坚坦言有打击，但仍会尽力调动球员踢好之后的比赛，而今战「开斋」的钟伟强也希望可以延续好状态，助球会再夺亚洲赛资格。

2将伤出坚sir叹大打击 尽力调配人手应付之后比赛

大埔今战上半场便有2将接连伤出，米基尔古图斯膊头受伤离场，顶替他的罗振庭亦未够半场便因伤退下火线，坚sir赛后表示较为担心米基尔古图斯的伤势：「我谂米基尔古图斯我担心啲嘅，因为始终佢喐唔到个膊头，要去咗医院照我先唔知，咁阿庭个膝头佢话冇声嘅咁，不过膝头哥都唔知啊。」他亦苦笑表示：「成日都好大打击啊！」

目前大埔在积分榜上位列第3，但落后榜首的杰志16分，而提早宣告无缘卫冕，坚sir也坦言肯定会专注于足总杯，虽然受伤兵问题困扰，但仍会尽力调动可用人手全力应付之后争标组和杯赛：「职业足球比赛我哋都系要尽全力，当然即系人手𠮶啲要去调配同平衡，我都唔觉得要放软手脚。」

钟伟强赛季「开斋」 望为球队争亚洲赛资格

今战钟伟强后备上阵表现亮眼，除了为球队攻入一球外，亦对东区构成不少威胁，更获今场最佳球员，被问到对此有什么感受时他表示：「开斋啦今年，希望黎紧争标组再足总杯可以一路赢落去，就算争标组联赛第一就好难啦，希望尽量赢北区同理文，慢慢上翻2、3啦，最紧要系赢埋足总杯嘅淘汰赛同之后决赛，希望大埔下年继续踢亚洲赛。」

记者/摄影:魏国谦