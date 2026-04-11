法甲│普巴时隔5个月复出 惟回归摩纳哥即大败终止5连胜走势

前曼联中场保罗普巴(Paul Pogba)时隔5个月重返绿茵场，周五法甲为摩纳哥后备上阵，第4次披起后者的球衣，他矢言有信心逐步恢复最佳状态。然而这名33岁法国星将脚头麻麻，摩纳哥今仗作客1:4大败予巴黎FC，各赛事5连胜走势告终。

普巴回归踢21分钟毫无表现

今场摩纳哥作客巴黎FC，半场已落后1:3，到69分钟换入克服小腿肌肉伤患回归的保罗普巴。此子时隔5个月重返绿茵场，久疏战阵表现平平，进攻上没有任何贡献，防守亦仅得1次解围，踢了21分钟都未能入局，球队最终亦大败1:4。然而普巴表示有信心回复最佳状态：「我感觉非常好，会努力争取出场时间。最重要是逐步恢复状态，我有信心可以做到。」

摩纳哥录逾4个月联赛最大败仗

可是他的脚头平平，摩纳哥赛前于各赛事收录5连胜，法甲更连赢7场，但今场即遭逢大败，取得去年11月尾以来联赛最大败仗。

普巴回归，摩纳哥即大败。法新社

摩纳哥1:4不敌巴黎FC。法新社

摩纳哥1:4不敌巴黎FC。法新社