西甲│麦巴比被批踭见血都无12码 皇马不满怒斥 教练：上到月球都会判罚﹗

周五西甲，皇家马德里主场1:1仅和基罗纳，未能全取3分，完场前更出现争议一幕，主队前锋基利安麦巴比(Kylian Mbappe)持球闯入禁区，被对方守将批踭击中面部流血受伤，但球证艾拔路拉没有判罚，VAR亦无介入。皇马上下对此非常不满，教练艾比路亚指这情况就算上到月球，都会判罚12码，自己解释不到球证和VAR为合没有表示。

麦巴比被批踭见血

争议一幕发生于比赛87分钟，当中麦巴比持球杀入禁区，他扭过一名基罗纳守将后再变向往中路推进，补位的另一客军后卫域陀利斯手踭向后伸，击中麦巴比的面部，后者随即痛苦倒地掩面，但球证艾拔路拉表示没有犯规，VAR亦无介入，比赛继续。麦巴比之后起身接受治疗，右边眼眉对上位置损伤出血，确认被批踭。

艾比路亚：上到月球都系12码﹗

皇马对此非常不满，赛后怒斥赛会不公平，教练艾比路亚直指：「我不能理解这决定。这肯定是12码，在地球如是，在月球都是极刑。我相信没有人理解VAR何时会介入。」他续指球队今季遇到很多相同的情况，一次又一次，上周对马略卡亦试过，始终没有改变。