西甲│皇家马德里1:1基罗纳 麦巴比做黑脚 兼首次连续4轮联赛无入波

周五西甲，皇家马德里主场对基罗纳，在先入一球下被逼和1:1，踏入4月后仲未赢波，各赛事只得1和2负。而该队攻击皇牌基利安麦巴比(Kylian Mbappe)今场搏老命都未能取得入球，连续4轮联赛无士哥是其职业生涯首先，更重要是他近4次为皇马正选出场，球队都赢唔到，成为黑脚。

皇马踏入4月未赢过

皇马今场大部份时间围攻基罗纳，取得61%控球率，22次起脚有9次命中目标，并靠中场费达历高华维斯禁区外的炮弹式劲射先开纪录。然而他们错失其他入球机会，并走漏客军中场汤马士林马，让他取得扳平入球，最终赢形势下失分，仅赛和1:1。银河舰队踏入4月后不胜，各赛只得1和2负，而他们在西甲于踢多一轮的情况下，落后榜首巴塞隆拿6分，要后上夺冠难度极高。

麦巴比近4次正选 皇马都赢唔到

该队攻击皇牌麦巴比今场踢得十分努力，踢足90分钟有5次攻门，其中2次命中目标，但错失1次绝佳机会没有进帐。这名法国星将已连续4轮西甲无士哥，是他职业生涯首次连续4轮联赛都没有入球。而他更成为银河舰队的黑脚，他近4次正选出场皇马都赢唔到，只有1和3负的劣绩，反观球队期间在他没有正选上阵的7场比赛中，取得6胜1负，包括欧联双杀曼城，现阶段显示他做后备或缺阵，皇马反而踢得更好，取得攻守平衡。