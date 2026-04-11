英超│韦斯咸4:0狼队升上第17位 热刺跌落降班区

周五英超独脚戏，韦斯咸大开杀戒，凭守将马夫洛柏路斯和前锋卡斯迪兰奴斯各入2球，主场4:0大胜狼队，终止各赛事4场不胜走势。这支伦敦球会全取3分后，2分之差压过明晚(12日)才出场的热刺，暂时升上积分榜第17位，后者跌落18位，正式跌入降班区。

韦斯咸4球大炒狼队升上17位

韦斯咸今场面对包尾大幡狼队，展现高水平的把握力，7次中目标攻门就把握其中4次，在预期入球值(xG)为2.35球之下攻入4球，中坚马夫洛柏路斯和中锋卡斯迪兰奴斯都梅开二度，大胜4:0取得护级关键3分。该队过去4场联赛和足总杯不胜，只计法定时间仅得3和1负的走势，今场在英超进入最后直路之际取胜，总算舒一口气。

热刺明晚出场作客新特兰

而他们全取3分后，32轮累积32分，2分压过热刺升上第17位，「上水」暂时摆脱降班区域。而明晚才出场作客新特兰的热刺，以18位出战，以巨大压力面对这场关键战，他们已连续13轮英超不胜，踏入2026年于联赛未赢过。