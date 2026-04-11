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周末睇波手册｜迪沙比接手热刺首战斗新特兰望开门红 车路士硬撼曼城上演「双蓝会」

足球世界
更新时间：08:00 2026-04-11 HKT
发布时间：08:00 2026-04-11 HKT

欧赛八强第首轮完结，周末重返各大联赛，周六英超先有阿仙奴和利物浦分途出击，分别斗般尼茅夫和富咸，周日有迪沙比迎接手热刺后首战，作客斗新特兰力争开门红，同日稍慢更有车路士主场斗曼城，蓝狮必全力出击力保欧联资格。

迪沙比接热刺「烂摊子」 力争直取新特兰夺开门红

热刺今年状态大插水，年初解雇战绩不佳的汤马士法兰，之后杜陀易帅后情况依然未见有改善，执教仅44日后再遭辞退，在余下仅剩7场赛事下，热刺宣布由迪沙比接掌帅印，然而相信工作亦并不简单，深陷降班漩涡的热刺目前仅得29分名列17，比在降班区的韦斯咸多1分，首战作客对上新特兰亦并不容易，「黑猫」今季联赛主场15战仅输3场，但为确立帅位兼带领球队走出降班危机，必然会使出浑身解数争分。

车路士硬撼曼城 争分保欧联席

车路士最近战绩平平，除了在联赛杯大炒英甲球会维尔港7:0外，最近联赛和欧联赛场都表现麻麻，欧联更被巴黎圣日耳门2回合合计8:2踢出局，联赛先后不敌纽卡素和爱华顿，在积分榜以48分位列第6，仅领先第7和第8的宾福特和爱华顿2分，来季欧赛资格亮起红灯，今战斗最近先在联赛杯击败阿仙奴封王，之后再在足总杯4:0大胜利物浦的曼城，相信对蓝狮而言今战必然是一场硬仗。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上7:30      英超    阿仙奴 对 般尼茅夫    Now621台 

晚上9:30      德甲    多蒙特 对 利华古逊    Now639台

晚上0:00    意甲    AC米兰 对 乌甸尼斯    Now638台

深夜0:30    英超    利物浦 对 富咸    Now621台

深夜0:30    西甲    巴塞隆拿 对 爱斯宾奴    Now632台 

深夜0:30    德甲    拜保利 对 拜仁慕尼黑    Now639台

深夜2:45    意甲    阿特兰大 对 祖云达斯    Now638台 

深夜3:00    西甲    西维尔 对 马德里体育会    Now632台 

 

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上9:00      英超    水晶宫 对 纽卡素    Now623台

晚上9:00      英超    诺定咸森林 对 阿士东维拉    Now622台

晚上9:00      英超    新特兰 对 热刺    Now621台

晚上9:00      德甲    帕尔马 对 拿玻里    Now632台

晚上11:30      英超    车路士 对 曼城    Now621台

深夜2:45     意甲    科木 对 国际米蔺    Now638台

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