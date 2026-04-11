西甲｜美斯巴塞隆拿末期战车拍买 保时捷Cayenne GTS开价百万

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的豪华座驾向来深受球迷喜爱。近日，他于巴塞隆拿效力最后一季（2020-21球季）所驾驶的一部2021年款保时捷Cayenne GTS Coupe，即将进行公开拍卖，估价高达10万英镑（约105万港元），势必引起一众车迷及球迷的激烈竞投。

巴塞时期座驾状态极佳

据拍卖行SBX Cars透露，这部在巴塞隆拿登记、现位于德国柏林的黑色保时捷，保养状态极佳，行车里数仅为14,173英里。其搭载一副4.0公升双涡轮增压V8引擎，能爆发出453匹马力，由静止加速至时速60英里仅需3.9秒，最高时速可达168英里。车内配备绣有「GTS」字样的座椅、Sport Chrono跑车计时套件、Bose音响系统及全景天窗等豪华配置，极具收藏价值。

名下靓车无数 收藏价值连城

事实上，美斯是不折不扣的「车痴」，其名下收藏的靓车多不胜数，当中不乏法拉利335 S Spider Scaglietti、Pagani Zonda Roadster、平治AMG GLE 63 S Coupe及玛莎拉蒂GranTurismo MC Stradale等超级跑车，足见其对汽车的热爱。

见证巴塞隆拿辉煌岁月

这部保时捷见证了美斯在巴塞隆拿17年辉煌岁月的最后时光。在2021年转投巴黎圣日耳门前，他为这家西甲豪门上阵778次，攻入惊人的672球并交出303次助攻，带领球队赢得10次西甲冠军、7次国王杯及4次欧联冠军，建立了无可取代的传奇地位。如今，这位八届金球奖得主正效力于美职联的国际迈亚密，并有望在今夏迎来其职业生涯最后一届世界杯。