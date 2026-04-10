英超｜维拉为摩根罗渣士标价8000万镑 曼联阿仙奴车路士今夏掀争夺战

阿士东维拉的攻击核心摩根罗渣士（Morgan Rogers）已成为今夏转会市场上的「抢手货」。据报，曼联、阿仙奴及车路士等英超豪门均已燃起对这位23岁英格兰国脚的兴趣，预计将掀起一场价值高达8,000万镑（约8.4亿港元）的转会争夺战。

表现超卓 身价急升

罗渣士自上季以来，已交出24个入球及23次助攻的亮丽成绩单，其出色的表现已确保他成为今夏世界杯英格兰队主帅杜曹（Thomas Tuchel）麾下的重要一员。他在世界杯上的发挥，无疑将进一步影响其转会动向，但维拉已为他标上了惊人的8,000万镑价钱。

财困压力 维拉或被逼割爱

尽管维拉在去年夏天成功与罗渣士续约至2031年，合约中更不设解约条款，令他们在谈判中占据主动。然而，球会正面临巨大的财政压力。为了符合英超的盈利与可持续发展规则（PSR），出售罗渣士将是缓解财困的有效方法。维拉在2022-23球季录得1.2亿镑(约12.6亿港元)亏损，2023-24球季亦亏损8,590万镑(约9.04亿港元)，财政状况岌岌可危。加上他们需将出售罗渣士所得利润的20%支付给其前球会米杜士堡，高昂的标价亦是情有可原。

艾马利：他是被侵犯的目标

罗渣士在场上的重要性，亦可从对手的「招呼」中体现。维拉领队艾马利（Unai Emery）早前曾表示，对手经常以粗野的拦截来阻止罗渣士：「摩根是我们非常重要的球员，他们有时会试图踢他、阻止他，有时甚至接近黄牌或红牌。」这位在场上被严密看管、在场外被豪门追逐的新星，其前途无可限量，今夏势必成为转会市场的焦点。