英超｜继沙拿后红军再失重臣 利物浦证实罗拔臣季尾告别晏菲路

利物浦周四证实苏格兰国家队队长安德鲁罗拔臣（Andy Robertson）将于本季结束后离队，成为继埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）之后，又一位即将离开晏菲路的功勋球员。球会声明中赞扬罗拔臣是「真正的利物浦传奇」，并将以「传奇」的身份告别默西赛德郡。

从侯城来投 缔造辉煌

自2017年从侯城加盟以来，罗拔臣已在晏菲路效力九个赛季，为红军出战373场。他是近年利物浦辉煌时期不可或缺的一员，协助球队赢得两次英超冠军、一次欧联冠军、一次足总杯冠军、两次联赛杯冠军，以及世冠杯、欧超杯和社区盾等荣誉。球会声明中表示：「在晏菲路九个非常成功的赛季后，这位苏格兰队长将于今年夏天合约期满后离开球会。」

曾遭热刺撬角 矢志效忠

尽管罗拔臣的合约原定在2026年夏天到期，但他在三月时曾坦言，只要球队仍需要他，他便会继续留守晏菲路。今年一月，曾有消息传出英超劲敌热刺有意罗致他，但他当时表示：「显然有球会对我有兴趣，双方球会也进行过讨论，但我选择留在利物浦，这是我作出的决定。」他强调：「我从未不忠诚。我在利物浦已付出了八年半或九年，只要球会需要我，我便会继续努力。这一直是我的心态，这家球会给予了我一切，我也将我的一切奉献给了这家球会。」

红军面临双线作战困境

罗拔臣的离队消息，无疑为正经历状态下滑的利物浦带来更多隐忧。目前，红军在欧联八强首回合中以0:2落后巴黎圣日耳门，次回合需在主场背水一战。而在英超联赛中，他们亦面临巨大压力，暂列第五，仅领先第六位的车路士一分，领先第七位的宾福特三分，下季欧联资格仍未稳妥。球会已明确表示，在赛季结束前，罗拔臣将会「全力以赴」，帮助球队尽可能地成功结束2025-26赛季。