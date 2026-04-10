足球｜启德主场馆8月再续足球狂热 拜仁慕尼黑登陆香港斗阿士东维拉

去年有多支国际级足球劲旅访港，上演连场好戏，而今年暑假再迎精彩戏码，奥迪足球峰会2026(Audi Football Submmit 2026)选址香港启德主场馆，在8月7日带来德甲班霸拜仁慕尼黑对上英超劲旅阿士东维拉，延续本地足球狂热。

实际上较早前已有消息指拜仁慕尼黑将会在8月开展亚洲之旅；并以香港作为其中一站，如今宣布将以奥迪足球峰会，设韩国和香港2站，并在8月7日在香港启德主场馆由云集英格兰球星哈利卡尼(Harry Kane)、德国门神纽亚(Manuel Neuer)等巨星的拜仁慕尼黑，对上近年再度崛起，并手握英格兰前锋奥利屈坚斯(Ollie Watkins)、阿根廷门神达美安马天尼斯(Emiliano Martínez)等星将的阿士东维拉，相信会上演一场精彩的对决。

去年香港迎来多场国际足球盛事，其中7月在启德体育园举行的「香港足球盛会2025」，邀请到利物浦、AC米兰、阿仙奴和热刺四支欧洲豪门齐集香港，2场比赛吸收近10万名球迷入场，点燃本地足球狂热。

