欧霸杯｜波图后卫40码回传变「惊天乌龙」 助森林作客逼和1:1

诺定咸森林在欧霸杯八强首回合的作客之旅中，收到了一份来自对手的「超级大礼」。主队波图的右后卫马添费南迪斯（Martim Fernandes）在一次看似平平无奇的回传中，竟然上演了一记长达40码的「惊天乌龙」，皮球在门将出迎的情况下，缓缓滚入网窝，助森林首回合逼和1:1。

惊天乌龙 匪夷所思

今仗重返旧东家波图的森林领队域陀彭利拿（Vitor Pereira），显然将重心放在周末对阵阿士东维拉的英超护级大战上，阵容上作出了大幅轮换。比赛仅11分钟，主队波图便由咸廉高美斯（William Gomes）先开纪录，当时森林看似将要迎来一个极为艰难的晚上。然而，就在两分钟后，波图守将费南迪斯没有察觉门将迪奥高哥斯达走出禁区外，在离门40多马回传留入空门，森林就凭这记「世纪乌龙」将比分扳平。

换边后，森林曾经由前锋伊戈捷西斯近射破网，但球证翻看VAR判其犯「手球」在先入球无效，最方最终各一言和。

门将神救力保不失

森林今仗除了收获对手的大礼「世纪乌龙」之外，还要靠门将史堤芬奥迪加（Stefan Ortega）多次力挽狂难才能保住和局，包括开赛不足一分钟救出对手的单刀，以及下半场多次救出波图前锋高美斯的射门；全场奥迪加共交出7次扑救。