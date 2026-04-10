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欧协联｜水晶宫3:0大胜费伦天拿 加拉斯拿：感受到「特别」的气氛

足球世界
更新时间：13:51 2026-04-10 HKT
发布时间：13:51 2026-04-10 HKT

周四欧协联八强首回合，水晶宫于主场锡靴斯公园球场以3:0大胜意甲劲旅费伦天拿，在两回合的赛事中占尽先机。领队加拉斯拿（Oliver Glasner）赛后盛赞主场球迷营造的气氛，是他领军取胜的关键。

加拉斯拿：主场气氛与别不同

加拉斯拿赛后兴奋地表示，他感受到今场比赛的与别不同：「当然，费伦天拿是个响亮的名字，所以大家都预期这会是一场硬仗。我认为这里的一切共同创造了一种特别的气氛，而这正是我们一直需要的。出战欧洲赛事总是很特别，尤其是当这是球会历史上的第一次。今天我能感觉到有些特别的东西，这是一场特别的气氛和一场特别的表现。」

马迪达「开斋」 奠定胜局

今仗取代停赛的佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）、自一月以来首次正选上阵的前锋马迪达（Jean-Philippe Mateta），在上半场24分钟主射十二码得手，攻入他自元旦以来的首个入球，为球队打开胜利之门。随后，队友泰历米素尔（Tyrick Mitchell）在半场前扩大比分，而伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）则在完场前接应镰田大地的传中，头槌锁定3:0的胜局。

将功补过 马迪达赢回掌声

马迪达在一月时曾表达离队意愿，希望转投AC米兰，此举曾令部份球迷感到不满。然而，今仗他凭借出色的表现，在末段被换离场时，获得了全场球迷热烈的掌声。加拉斯拿对此表示：「我认为这是马迪达应得的。他总是为球队、为水晶宫付出百分百的努力，并为我们攻入了很多重要的入球。」

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