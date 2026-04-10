欧霸杯｜屈坚斯梅开二度兼半场「训话」 唤醒维拉作客3:1挫博洛尼亚

阿士东维拉在周四的欧霸杯八强首回合作客意甲的博洛尼亚，前锋奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）再次扮演救世主角色，他不但梅开二度，更在半场闹醒队友，协助球队作客胜3:1，在两回合的对决中先拔头筹。

半场训话 怒斥队友幸运

然而，维拉今仗赢得绝不轻松。他们在上半场完全受制于对手，博洛尼亚不但有入球被判越位在先，更有一次射门中楣。维拉只靠安斯干沙完半场前接应角球顶入，领先一球返回更衣室。屈坚斯赛后坦承，他在半场休息时，不得不向队友们「训话」。他赛后说：「上半场他们对我们施加了巨大的压力，完全主导了比赛。我们很幸运，半场时我对队友们说，我们走运了，是时候醒来了！」

状态火热 饥渴求胜

屈坚斯的「当头棒喝」显然奏效，换边后，他先于51分钟于禁区左边窄位射入，为维拉将领先优势扩大至2:0。尽管博洛尼亚89分钟由庄拿芬路维追近至1:2，但补时阶段屈坚斯再入一球个人梅开二度，今季各赛累积入12球，为维拉锁定胜局。维坚斯兴奋道：「我已准备好迎接球季的最后阶段，我现在就能再踢90分钟！我对接下来的比赛充满饥渴。」

艾马利承认上半场表现不佳

维拉领队艾马利（Unai Emery）赛后亦承认，球队在上半场的表现未如理想：「上半场的赛果比我们的表现要好，踢得并不精彩。但下半场则完全不同，我们开始主导比赛。」他赞扬了球队在被对手追近比分后，仍能作出极佳反应，并攻入第三球，但他同时警告球队，次回合绝不能掉以轻心。