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罗马里奥疑偷食女友闺蜜 60岁「独狼」三个月极速被飞

足球世界
更新时间：19:21 2026-04-09 HKT
发布时间：19:21 2026-04-09 HKT

巴西传奇球星罗马里奥（Romario de souza faria） 陷感情风波。这名60岁的前世界足球先生被指出轨，搭上女友的闺密，对方得知后极速斩缆，这段忘年恋仅维持约三个月便宣告结束。

现年60岁的巴西传奇球星罗马里奥于1994年当选世界足球先生，同年带领巴西夺得世界杯冠军。罗马里奥在球场上以「独狼」绰号闻名，场外感情生活同样我行我素，和前任分手后4个月内被传媒拍到3位不同的女伴。

今年二月，罗马里奥与35岁牙科学生蒂芬妮巴塞洛斯（Tiffany Barcelos）正式公开交往，两人年龄相差35载。正式公开时罗马里奥正高调与蒂芬妮拖手亮相嘉年华庆祝活动，并在公开后不时在网上公开大赞女友「美丽动人」。不过好景不长，据报罗马里奥被指与蒂芬妮的闺蜜有染，消息传出后蒂芬妮极速斩缆。她在社交媒体上取消追踪罗马里奥及该名闺蜜，并删除罗马里奥在她帖文下的所有留言，以此暗示这段仅维持约三个月的关系终结。

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