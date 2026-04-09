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欧联│巴塞打少个输波无阻耶马、拉舒福特发光 福仔：我地争胜心想像唔到﹗

足球世界
更新时间：16:42 2026-04-09 HKT
发布时间：16:42 2026-04-09 HKT

周二欧联8强首回合巴塞隆拿主场对马德里体育会，在半场踢少一人下虽然输0:2，但全队射门次数和预期入球值仍远胜客军，当中两位锋将拉明耶马(Lamine Yamal)和拉舒福特(Marcus Rashford)有出色表现。后者赛后指他们的争胜心强大得难以置信，少打一人仍坚持进攻，有信心在下周次回合逆转晋级。

耶马多项数据领先全场 拉舒福特7次射门

半场前巴塞有中坚古巴斯领红牌直接出场，但球队仍然采取主动，全场有7次中目标攻门，预期入球值1.21，比客军的3次和0.45高，控球率亦以58%占优。而巴塞两位翼锋表现出色，右翼拉明耶马全场共有8次过人，贡献3次关键传球、2次传中和搏到6次犯规，全部都领跑全场；拉舒福特出场73分钟共有7次射门，4次命中目标，成为自2003至04球季以来，第2位在欧联淘汰赛单场取得7次射门或以上的英格兰球员。

踢少一人仍主攻全因争胜心强

拉舒福特矢言球队打少一个仍主攻，全因争胜心强：「我们试图追平的心态和意图，都是难以置信。我们必须在次回合利用这一点，尽一切能力完成逆转。」

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