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欧联│PSG成英超克星连赢3场 「Big6」赢过5队 阵中有位英超杀手

足球世界
更新时间：12:34 2026-04-09 HKT
发布时间：12:34 2026-04-09 HKT

巴黎圣日耳门(PSG)延续英超克星本色，周二欧联8强首回合主场2:0轻取利物浦，近两季第9次击败英超队，包括赢过「Big6」豪门中其中6队。而今仗为PSG攻入第2球的翼锋基华拉斯基利亚(Khvicha Kvaratskhelia)，今季欧联5次与英超队交手都有入球或助攻，成为英超杀手。

PSG近两季对英超队赢过9场

上圈圣日耳门双杀车路士晋级，今场对利物浦又派2蛋，加上联赛阶段斗热刺和纽卡素收录1胜1和，本届欧联5次对英超队录得4胜1和的佳绩。而他们于季前的欧洲超级杯同样斗过热刺，法定时间和2:2，互射12码赢4:3，成功捧杯。而上届他们于各项正式比赛对英超队的成绩为5胜4负，两季以来合计15场取得9胜2和4负的佳绩，手下败仗包括红军、蓝狮、热刺、阿仙奴、曼城、阿士东维拉，除曼联外赢过「Big6」中其余5队，证明英超克星的本色。

PSG今场轻取利物浦。路透社
PSG今场轻取利物浦。路透社
PSG今场轻取利物浦。路透社
PSG今场轻取利物浦。路透社
PSG近两季已9次击败英超队。路透社
PSG近两季已9次击败英超队。路透社

基华拉斯基利亚对英超队特别歼神

而今仗为PSG攻入第2球的基华拉斯基利亚，本季欧联与英超队交手的5场比赛中，每场都有入球或助攻，合共收录4入球3助攻，获教练安历基大赞：「他虽然年轻，但经验丰富。」他还指在欧洲最重要的赛事中，球员们和整支球队都更有动力，心态亦不同，特别是面对像利物浦这样强大的球队，解释了他们为何对英超队总是取得佳绩。

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