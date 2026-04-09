欧联│利物浦变阵首踢5后卫阵式惨败 史洛特拒认错：「队队作客PSG都挨打啦﹗」

周三欧联8强首回合，利物浦作客巴黎圣日耳门(PSG)变阵，主教练史洛特转踢之前从未采用过的5后卫阵式，球队接战后无可适从，踢得非常被动，全场没有中目标攻门，并仅得26%控球率，最终在全场挨打下输0:2。然而史洛特赛后拒认错，指之前所有球队来到PSG主场，怎样排阵都阻止不了他们的进攻，还死撑下周次回合会有截然不同的演出。

转踢5后卫阵式受压 全场0中目标攻门

史洛特去年入主利物浦后惯常踢「4231」阵式，间中转踢「433」，今场造访巴黎首次变阵「532」阵式，针对性应付圣日耳门擅于利用球场阔度拉扯对方的踢法，可是效果不彰。他们全场挨打仅得26%控球率，3次射门2次被封阻，只得一次未能未命中目标的攻门，角球亦只有1次。反观主队创造到18次攻门，6次命中目标，预期入球值(xG)达到2.2球，最终由翼锋迪斯亚杜伊和基华拉斯基利亚把握到其中2次机会，赢2:0。

史洛特指任何一队到访PSG都压打

赛后各界将矛头指向变阵出错的史洛特，但他拒认错，指出他们只是其中一支作客PSG被压制的球队：「大家见过那支球队来到这里，使用那一种战术能够阻止圣日耳门持续控球和创造一次又一次的机会吗？我看过很多比赛，几乎所有比赛一样，就如像今场般，被他们完全压制。PSG在这里可以压制所有对手。」史帅之后再解释PSG有很多能够组织和持球突破的球员，包括左右闸，他安排了左闸米路斯却基斯上前盯防夏基美，令原本是3中场、4后卫阵式，变成大家认为的5后卫，他再补充次回合要逆转，不会再这样排阵。

有信心下周逆转晋级

这名荷兰籍教头还死撑下周会逆转晋级：「我坚信我们能够在一周内展示不同的面貌。一周后我们踢出的比赛，会和上季主场比赛的水平非常接近。下场我们会用非常激进的压逼方式，这需要球迷的支持，我相信热烈的现场气氛会带来额外的动力。」