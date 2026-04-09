英超｜利辛度马天尼斯斗列斯联可复出 蒙特重拾状态

曼联暂代主教练卡域克在都柏林集训期间确认，后防大将利辛度马天尼斯已伤愈；这名阿根廷中坚此前因伤缺席了过去5场英超。

目前专心出战英超的曼联，在国际赛及国内杯赛进行期间，有长达24天的空档，大军前往都柏林集训。已缺阵数仗的马天尼斯，被目击参与球队操练。由于哈利马古尼在国际赛期前对般尼茅夫时被逐，将于下周一斗列斯联一役停赛。卡域克指马天尼斯的复出，加上有约罗及艾登希云，能为后防组合提供更多选择。

曼联有24天没有比赛。法新社

蒙特已重拾状态。法新社

卡域克认为曼联有长的休战期，有助调整状态。法新社

除了防线，中场美臣蒙特的状态已经恢复。蒙特自1月中旬的曼彻斯特打吡、亦是卡域克接任首战后一直缺阵，直至上仗对般尼茅夫于89分钟后备入替。卡域克表示：「国际赛期在某些方面对我们有利，让我们有时间带回伤兵。美臣已经参与训练，并有足够时间建立状态。」

麦比奥莫、施斯高随队集训

其余伤兵包括柏德列多古，他正于爱尔兰进行康复疗程。至于在刚过去的国际赛周因伤退队的麦比奥莫及班捷文施斯高，亦有随队参与爱尔兰集训。