英冠｜李斯特城上诉失败维持扣6分 面临连续第2年降班危机

目前在英冠下游挣扎的李斯特城，护级形势雪上加霜。英格兰足球联赛独立委员会周三宣布，驳回李斯特城针对违反「利润及可持续发展条例」（PSR）而被扣减6分处分的上诉。「狐狸」目前排在英冠降班区，距离护级安全线仍有1分差距。

财政违规超标2080万镑

李斯特城被指在2023/24球季严重超支。按条例规定，英超球会3年亏损上限为1.05亿镑，但在非顶级联赛的球季，上限需每年削减2200万镑。李斯特城曾希望将帐目审查期定为37个月，以撇除部分开支，但委员会最终裁定应以标准的36个月计算。结果显示，该会亏损高达1.038亿镑，超出8300万英镑上限约2080万镑。

李斯特城2月中任命加利路维特「救火」。法新社

李斯特城护级势危。法新社

李斯特城上诉失败维持扣6分。法新社

上诉判决后，李斯特城发表声明表示遗憾，但也强调事件已正式终结：「现在全体成员将全力专注于未来的比赛，务求透过球场上的成绩来决定命运。我们深知这是艰难的时期，必须以应有的专注与决心面对最后5场赛事。」

近12战仅1胜

自被宣布扣分以来，李斯特城的战绩一蹶不振，各项赛事近12场仅获1胜。球会于2月18日委任加利路维特（Gary Rowett）担任临时领队至季尾，希望能够全力护级；目前联赛只余5轮，李斯特城以41分排在第22位，落后安全区、第21位的朴茨茅夫1分兼踢多场。