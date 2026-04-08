英超│曼联到爱尔兰集训备战最后7轮 已24日无比赛 麦比奥莫：好耐无踢﹗ │有片

曼联在国际赛期后已重新集合，但到下周一才再上战场，大军逐拉队到爱尔兰进行为期4日的集训。该队看守主教练卡域克带了25位球员出发，包括养伤中的中坚利辛度马天尼斯和翼卫柏德列多古，前锋麦比奥莫抽空接受访问，指球队在两轮英超之间已24日无比赛，大家都渴望回归球场，同时指换环境操练，似足季前集训，有助调整心情和状态。

大军拉队到爱尔兰集训4日

卡域克周一带领教练团队和25名球员，前往爱尔兰进行为期4日的集训，之后就会返回曼彻斯特，准备下周一主场对列斯联的第32轮英超比赛。25名球员中，刚续约的中坚哈利马古利、队长般奴费南迪斯、中场卡斯米路、前锋马菲奥斯根夏等主将当然在列，而正在养伤的利辛度马天尼斯和柏德列多古亦有随队，证明两人接近回归。

What a turnout in Dublin 🫶🇮🇪 pic.twitter.com/kzfc4zAtqZ — Manchester United (@ManUtd) April 7, 2026

曼联已24日无比赛 麦比奥莫：好耐无踢﹗

而从上轮英超作客2:2赛和般尼茅夫，到下周一斗列斯联，曼联期间已24日无比赛，麦比奥莫指今次出外有季前集训的感觉：「的确有这种感觉。很久已没有比赛了，大家都期望重返球场，为比赛而努力。」这名喀麦隆前锋还指出外集训有收获：「我们来这里的目的很明显，就是想把状态调整好，迎接下一场。能换个环境，离开平时的训练基地，找个舒服又新鲜的地方，大家聚在一起练习配合，寻找默契，这点特别重要。」