欧联│40岁纽亚为拜仁献9次扑救 再次征服班拿贝球场 「我觉得自己仍然喺度﹗」

拜仁慕尼黑在周二欧联8强首回合作客2:1击败皇家马德里，门将兼队长纽亚当选最佳球员。这名40岁老将今仗虽被基利安麦巴比攻破大门，但他全场共有9次扑救，近2次到访班拿贝球场共献15次扑救，再次将皇马这个主场变成自己的表演舞台。此子矢言自己虽然年老，但感觉依旧，仍有可战之力。

纽亚献9次扑救

今场皇马共有10次中目标攻门，麦巴比攻入其中1球，其余9次均被纽亚化解。此子全场还有9次长传，55次触球、1次解围、1次地面对抗和1次出击成功，出色的表现当选比赛最佳球员。他前季欧联造访班拿贝球场录得6次扑救，连同今仗共有15次，再次征服班拿贝，领军自2001年以来再次作客击败皇马，以及终结拜仁对后者9场不胜的走势。

以表现回应批评声音

纽亚年届40岁仍无意退下来，近年不断被外界批评阻碍年轻人发展，如今以行动证明自己实力依旧，他赛后矢言：「我确实40岁了，但我仍然在这里。我们清楚知道皇马在进攻端有多危险，所以我对这场客场胜利感到非常高兴。」该队前锋咯利卡尼亦指每日与纽亚训练，他仍然做出像今场这样的扑救，对其表现亦不惊讶。