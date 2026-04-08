欧联│拜仁三叉戟摧毁皇马 卡尼、迪亚斯入波奥利斯献助攻 3人今季共录88球52助攻

拜仁慕尼黑的进攻三叉戟今季所向披靡，周二欧联8强次回合作客将皇家马德里的防线变成布景板，中锋哈利卡尼和锋将路易斯迪亚斯各入1球，翼锋米高奥利斯则献上一次助攻，合力领军赢2:1。三人本季各赛事共入88球，还有52次助攻，是欧洲球坛最强的进攻三人组合，难怪卡尼矢言造访班拿贝球场无担心过没有士哥。

奥利斯妙传卡尼入波 迪亚斯先开纪录

今场皇马与拜仁对攻，彼此合共炮制17个中目标攻门，当中后者的进攻三叉戟技胜一筹。41分钟哈利卡尼在前场中路位置做支点策划攻势，传予翼锋基拿比，后者再直线「㓥穿」皇马防线，路易斯迪亚斯入楔轻松射成1:0。换边后仅1分钟，米高奥利斯右路发难再横传到禁区顶，卡尼第一时间烫射远柱破网，将领先优势拉开。他们于74分钟虽然被主队射手基利安麦巴比攻破大门，但最终仍然赢2:1，终结之前9次对碰仅得2和7负的不胜走势并自2001年以来首度作客击败皇马。

三人今共有88球52助攻

拜仁的三叉戟今季所向披靡，今场亦令银河舰队无招架之力。卡尼本季各赛事累积49球5助攻，；戴亚斯则攻入今届第23球，同时还有18次助攻；奥利斯就录得第29个助攻，连同16个入球，全季共参与55球。3人合共收录88球，是本季欧洲球坛最强的进攻三人组，比第2位的多24球。而他们总共参与140个入球，亦是全欧联最强。

卡尼：始终相信球队会有入波

卡尼赛后矢言，无担心过今仗无入波：「当我和这班队友一起比赛和训练得越多，团队的感觉越强烈。我们始终觉得自己有威胁，始终相信可以取得入球，真的做到了。」这名英格兰中锋指赛后有很多声音，指在班拿贝球场要争取好成绩总是很困难，如今球队处于有利位置，最重要是保持专注，「我们对这场胜利感到非常满意，会把它带到下周次回合赛事。」

米高奥利斯今季已送出29次助攻。路透社

米高奥利斯今季已送出29次助攻。路透社

米高奥利斯今场有7项数据属全场最高，但可惜只得一次助攻而没有入球。路透社