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足球｜35岁艾朗蓝斯宣布退役　结束19载传奇足球生涯

足球世界
更新时间：04:22 2026-04-08 HKT
发布时间：04:22 2026-04-08 HKT

威尔斯球坛一代名将、前阿仙奴及祖云达斯中场艾朗蓝斯（Aaron Ramsey）正式宣布挂靴。这名35岁的传奇中场透过社交媒体发表声明，结束了这段始于2007年、横跨 19 载的职业球员生涯。

蓝斯自去年夏天离开墨西哥球队普马斯（Pumas UNAM）后一直赋闲至今。他在声明中动情表示：「这并非容易的决定，但经过深思熟虑后，我决定正式退役。能穿上威尔斯代表队战袍并经历那么多令人难以置信的时刻，是我的荣幸。」他亦衷心感谢多年来效力过的球会、教练，以及一直支持他的家人。

艾朗蓝斯效力阿仙奴多个球季。法新社
艾朗蓝斯效力阿仙奴多个球季。法新社
艾朗蓝斯曾带领威尔斯打入2022世界杯决赛周。法新社
艾朗蓝斯曾带领威尔斯打入2022世界杯决赛周。法新社
墨西哥球会为普马斯艾朗蓝斯最后一间效力的球会。法新社
墨西哥球会为普马斯艾朗蓝斯最后一间效力的球会。法新社

从卡迪夫神童到阿仙奴传奇

蓝斯的足球故事始于卡迪夫城，他在16岁124天时便首次上阵，成为队史最年轻登场球员。2008年加盟阿仙奴后，蓝斯度过了巅峰的11年，合共上阵369次，贡献64个入球及60次助攻。尽管职业生涯曾遭遇严重断脚伤患，但他仍凭坚强意志重返巅峰，并在2014及2017年足总杯决赛射入奠胜球，助兵工厂赢得3座足总杯及3座社区盾。

2019年蓝斯自由身转投祖云达斯，夺得包括意甲在内的3项冠军，随后曾效力尼斯、格拉斯哥流浪及普马斯。国际赛方面，蓝斯合共上阵86次，是威尔斯历史上入球榜列第3。他最辉煌的成就莫过于协助威尔斯入2016年欧国杯4强，并帮助威尔斯阔别多年重返2022年世界杯决赛周。

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