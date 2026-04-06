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足总杯｜韦斯咸足总杯戏剧性出局 纽奴吁「铁锤帮」收拾心情专注护级

足球世界
更新时间：20:52 2026-04-06 HKT
发布时间：20:52 2026-04-06 HKT

韦斯咸在周日的足总杯八强战中，经历了一场残酷的失利，补时连入两球逼和列联联，却于互射12码落败难逃出局厄运。铁锤帮领队纽奴（Nuno Espírito Santo）呼吁球员尽快摆脱出局伤痛，集中精神于英超护级，务必于周五的护级关键战击败榜尾的狼队全取3分。

坦承失利打击士气

纽奴坦承这场失利对球队士气打击甚大：「我们需要更多时间去恢复。当你赢波时，双腿的疲劳会恢复得更快。但现在我们充满悲伤，这种情绪会持续到今晚和明天，但我们必须作出反应。我们还有重要的比赛，所以我们会继续战斗。」

表现占优 欠运出局

事实上，韦斯咸今仗的表现并不逊于对手，无论是预期入球值（xG）2.91还是射门次数22次都占优，更在加时赛中有两个入球被判越位吃诈胡。门将艾路拿（Alphonse Areola）又在加时因伤退下火线，令20岁小将赫里克（Finlay Herrick）仓促上演处子战。纽奴无奈地说：「比赛以这种方式结束令人难过，因为在下半场和加时，我们创造了足以避免进入十二码大战的机会。这很艰难，我们令球迷失望了。」

赞赏球员永不放弃

尽管结果令人失望，纽奴仍从中看到了积极的一面，特别是球队永不放弃的斗志。他肯定了球队在落后两球下追平的表现，但他同时强调，单靠这种精神并不足够，球队必须在接下来的联赛中拿出更稳定的发挥，以确保成功护级。

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