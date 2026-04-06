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荷甲｜飞燕诺和波失分 燕豪芬提前5轮封王达成三连霸

足球世界
更新时间：04:56 2026-04-06 HKT
发布时间：04:56 2026-04-06 HKT

荷甲榜首的燕豪芬在周日不费吹灰之力，凭借联赛次席飞燕诺失分，提前5轮赢得球会史上第27座联赛冠军。这也是PSV连续第3季称霸荷甲，更打破了自1978年以来的荷甲最快夺冠纪录。

飞燕诺季中签下史达宁，但最终未能追赶燕豪芬。法新社
飞燕诺季中签下史达宁，但最终未能追赶燕豪芬。法新社
燕豪分于周六险胜乌德勒支。法新社
燕豪分于周六险胜乌德勒支。法新社
飞燕诺和波失分兼失冠。法新社
飞燕诺和波失分兼失冠。法新社
燕豪芬球迷在飞燕芬失分后，疯狂庆祝。法新社
燕豪芬球迷在飞燕芬失分后，疯狂庆祝。法新社

燕豪芬先在周六主场迎战乌德勒支，两军大演入球骚。最终主队凭23岁翼锋迪里奥治于94分钟攻入绝杀球，以4：3险胜对手，将领先次席飞燕诺的分差拉开至18分，为提早夺冠打好基石。翌日，全队上下以至球迷均全神关注着飞燕诺作客禾宁丹；飞燕诺必须取胜才可以保住数字上的可能。

飞燕诺作客0：0禾宁丹

但尹佩斯执教的飞燕诺最终与对手互交白卷，赛后战绩为16胜6和7负得54分，落后榜首、得71分的燕豪芬17分，联赛尚余5轮下，燕豪芬提前达成荷甲三连霸。由普斯领军的燕豪芬今季可谓由头带到尾，更创下了联赛作客14连胜的新纪录。

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