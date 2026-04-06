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英超｜曼联拟物色接班人 传般奴亲荐同乡马迪奥斯

足球世界
更新时间：04:31 2026-04-06 HKT
发布时间：04:31 2026-04-06 HKT

曼联正著手规划中场长远换代计划。据《太阳报》报导，虽然30岁的队长般奴费南迪斯合约至2027年才届满，但会方意识到不能永远依赖这名核心。目前效力韦斯咸的21岁葡萄牙新星马迪奥斯费南迪斯，已成为红魔鬼重点考察对象，更得到般奴本人的引荐。

传曼联相中马迪奥斯费南迪斯。法新社
传曼联相中马迪奥斯费南迪斯。法新社
传般奴亲荐马迪奥斯费南迪斯。法新社
传般奴亲荐马迪奥斯费南迪斯。法新社
曼城或加入马迪奥斯费南迪斯争夺战。法新社
曼城或加入马迪奥斯费南迪斯争夺战。法新社

韦斯咸陷护级危机

马迪奥斯去年夏天以4000万镑由降班的修咸顿转投韦斯咸，今季上阵30场交出3个入球，并凭其出色的组织能力入选葡萄牙国家队。由于「锤仔帮」目前深陷英超护级泥潭，若不幸降班，曼联将更有机会抢人；韦斯咸目前以29分排第18位，落后安全区1分。

传曼城加入抢人

随着卡斯米路确认离队、乌加迪亦预计告别奥脱福，曼联急需补充中场战力。虽然马迪奥斯并非首要目标（首选为艾利洛安达臣及辛度东拿利），但签入有英超经验的球员，正符合曼联去年夏天签入根夏和麦比奥莫的转会方针。但在这场马迪奥斯争夺战，曼联面对着同市宿敌曼城的强大竞争。曼城新任体育总监晓高维亚拿与马迪奥斯渊源甚深，当年正是他在士砵亭将此子带进职业赛场。随著贝拿度施华即将约满，曼城亦考虑将马迪奥斯视为接替这名葡萄牙名将的人选。

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