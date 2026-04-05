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美职｜国际迈亚密新场首骚吃闷棍 美斯苏亚雷斯各建一功逼和奥斯汀

足球世界
更新时间：16:44 2026-04-05 HKT
发布时间：16:44 2026-04-05 HKT

万众期待的国际迈亚密新球场首战，周六在一片热闹气氛中上演。尽管球王美斯（Lionel Messi）仅花10分钟便在新主场取得「开斋」入球，加上后备上阵的苏亚雷斯（Luis Suarez）在末段建功，球队最终仍只能以2:2逼和到访的FC奥斯汀，未能以一场胜仗为新球场启用献礼。

美斯攻入新场首球

今场是国际迈亚密等待已久的新主场「Nu Stadium」首场正式比赛，看台更以美斯的名字命名，意义非凡。然而，客队奥斯汀却反客为主，6分钟由后卫比路（Guilherme Biro）先开纪录。不过，主场只落后了四分钟，便由美斯接应传送头槌破网，为球队扳平，亦是他在新主场的首个入球。

苏亚雷斯后备入扳平球

换边后，奥斯汀再度发难，53分钟一次反击由尼尔逊（Jayden Nelson）得手，再度领先。眼见主场首战即将落败，国际迈亚密主帅马斯查兰奴（Javier Mascherano）在比赛末段换入39岁的老将苏亚雷斯。这位乌拉圭神锋不负所托，在比赛仅余九分钟时，把握一次角球机会，近门窝利抽射破网，为球队惊险地扳平2:2。

美斯射中柱未能反胜

比赛最后阶段，美斯获得一个黄金机会，他主射的招牌罚球越过人墙，可惜中柱弹出，未能上演绝杀剧本。最终，这场被班主之一的碧咸（David Beckham）形容为「梦想成真」的比赛，只能以一场和局告终。
赛后，主帅马斯查兰奴表示：「这是一个壮观的、世界级的球场。球迷的气氛令人难以置信，座无虚席。」事实上，从2013年碧咸选择迈亚密作为球队基地，到今天拥有以美斯为首的冠军球队及全新主场，这段长达十多年的梦想之路，终于在今天正式展开新篇章。

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