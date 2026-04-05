Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇家马德里遭马略卡补时绝杀 落后巴塞隆拿7分

足球世界
更新时间：07:04 2026-04-05 HKT
发布时间：07:04 2026-04-05 HKT

皇家马德里在西甲争标战遭遇重挫。「银河舰队」周六作客马略卡，虽然于88分钟一度扳平，但3分钟后失守，最终以1：2落败。由于榜首巴塞隆拿在稍后时间击败马德里体育会，皇马在联赛仅余8轮下落后达7分，争标形势岌岌可危。

皇马面对力争护级的马略卡，全失3分。美联社
皇马面对力争护级的马略卡，全失3分。美联社
麦巴比连番起脚均被马略卡门将化解。美联社
麦巴比连番起脚均被马略卡门将化解。美联社
马略卡取得重要3分。美联社
马略卡取得重要3分。美联社

皇马今仗开局主动，基利安麦巴比曾两度利用个人能力策动攻势，惟马略卡门将尼奥洛文表现神勇，化解麦巴比的攻门。久攻不下的皇马于41分钟失守，马略卡凭文奴摩兰尼斯接应柏保马菲奥传中，禁区内冷静射入，助主队领先1：0返更衣室。

皇马扳平后3分钟失守

换边后，皇马到88分钟才扳平，后卫艾达米列达奥接应阿历山大阿诺特的角球头槌顶入扳平，重燃抢分希望。但皇马最终3分全失，马略卡凭梅利基于91分钟射入今季个人第19个联赛入球，助球队以2：1绝杀皇马，是球队自2023年2月以来斗皇马首胜。

拉舒福特为巴塞扳平。美联社
拉舒福特为巴塞扳平。美联社

巴塞作客2：1挫马体会

稍后出场的巴塞作客马体会，主队凭基利安奴施蒙尼于39分钟先开纪录，但巴塞3分钟后凭拉舒福特与队友撞墙后，在禁区内射成1：1平手。马体会于上半场补时7分钟，有尼高拉斯干沙利斯被逐。多踢一人的巴塞要到87分钟才奠定胜局，简些路在左路连扭两下后起脚被挡出，皮球弹中门前的罗拔利云度夫斯基反弹入网，最终巴塞以2：1取胜。

全取3分的巴塞赛后以25胜1和4负得76分续排榜首，与次席的皇马拉开分差至7分；银河舰队的战绩为22胜3和5负得69分。马体会则以17胜利和7负得57分排第4。为护级而战的马略卡取得宝贵的3分，以8胜7和15负得31分升上第17位，暂时脱离降班区。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT