西甲｜皇家马德里遭马略卡补时绝杀 落后巴塞隆拿7分

皇家马德里在西甲争标战遭遇重挫。「银河舰队」周六作客马略卡，虽然于88分钟一度扳平，但3分钟后失守，最终以1：2落败。由于榜首巴塞隆拿在稍后时间击败马德里体育会，皇马在联赛仅余8轮下落后达7分，争标形势岌岌可危。

皇马面对力争护级的马略卡，全失3分。美联社

麦巴比连番起脚均被马略卡门将化解。美联社

马略卡取得重要3分。美联社

皇马今仗开局主动，基利安麦巴比曾两度利用个人能力策动攻势，惟马略卡门将尼奥洛文表现神勇，化解麦巴比的攻门。久攻不下的皇马于41分钟失守，马略卡凭文奴摩兰尼斯接应柏保马菲奥传中，禁区内冷静射入，助主队领先1：0返更衣室。

皇马扳平后3分钟失守

换边后，皇马到88分钟才扳平，后卫艾达米列达奥接应阿历山大阿诺特的角球头槌顶入扳平，重燃抢分希望。但皇马最终3分全失，马略卡凭梅利基于91分钟射入今季个人第19个联赛入球，助球队以2：1绝杀皇马，是球队自2023年2月以来斗皇马首胜。

拉舒福特为巴塞扳平。美联社

巴塞作客2：1挫马体会

稍后出场的巴塞作客马体会，主队凭基利安奴施蒙尼于39分钟先开纪录，但巴塞3分钟后凭拉舒福特与队友撞墙后，在禁区内射成1：1平手。马体会于上半场补时7分钟，有尼高拉斯干沙利斯被逐。多踢一人的巴塞要到87分钟才奠定胜局，简些路在左路连扭两下后起脚被挡出，皮球弹中门前的罗拔利云度夫斯基反弹入网，最终巴塞以2：1取胜。

全取3分的巴塞赛后以25胜1和4负得76分续排榜首，与次席的皇马拉开分差至7分；银河舰队的战绩为22胜3和5负得69分。马体会则以17胜利和7负得57分排第4。为护级而战的马略卡取得宝贵的3分，以8胜7和15负得31分升上第17位，暂时脱离降班区。