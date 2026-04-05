英足总杯｜阿仙奴8强不敌修咸顿出局 两周失两杯

阿仙奴在足总杯8强遭遇滑铁卢，「兵工厂」今晨作客英冠的修咸顿，受制对手的高效反击，最终以1：2落败出局。阿仙奴继两周前的联赛杯决赛饮恨，再失一个奖杯，令他们由力争「四冠王」到尚余英超和欧联两个奖杯可争。

阿仙奴在刚过去的国际赛期有11名球员退队，加上早前在联赛杯决赛负于曼城，球队压力沉重。35分钟，英格兰后卫宾韦特判断右路传中出错，被修咸顿前锋路斯史超活把握机会射入，阿仙奴半场落后0：1。

阿仙奴今场两度失守。法新社

修咸顿于85分钟，由舒亚查理斯奠胜。法新社

阿仙奴两周失两杯。法新社

阿迪达半场连换3人

易边后阿迪达连换三人，换入约基利斯、马度基及卡拉费奥利试图反扑。68分钟，夏维斯接应加比尔马加希斯的妙传后回传，由约基利斯射入扳平一球。但近期录得14场不败的修咸顿表现更具韧力。末段由后备上阵的舒亚查理斯接应汤费路斯的传送，禁区内冷静射入左下角，助修咸顿再次领先。尽管阿仙奴在剩余时间疯狂进攻，仍未能再次扳平，最终以1：2落败出局。

阿仙奴两周前才于联赛杯决赛落败，随着足总杯出局，「枪手」今季仅余英超和欧联可以争逐。