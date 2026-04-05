德甲｜拜仁18分钟轰3球惊天逆转弗赖堡 达成单季百球
更新时间：05:01 2026-04-05 HKT
发布时间：05:01 2026-04-05 HKT
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德甲榜首拜仁慕尼黑面对弗赖堡，上演一场惊天大逆转。缺少受伤的哈利简尼下，拜仁在81分钟仍落后0：2，但他们最后18分钟凭20岁的汤比斯卓夫梅开二度，以及18岁的连拿特卡尔于 99 分钟绝杀，最终以3：2破敌。
简尼足踝受伤续缺阵
简尼因足踝受伤，继上周二缺席英格兰代表队负于日本之战后，今仗亦未能披甲。领队高柏尼赛后对爱将的伤情保持乐观，希望这名射手能赶及在周二作客皇家马德里的欧联8强首回合赛事中复出。
说回昨晚作客弗赖堡，拜仁今仗防线一度松散，下半场开赛仅1分钟便被弗赖堡的文森比以一记远射破网。71分钟，刚庆祝40岁生日的门将纽亚处理角球失误，被贺拿近门射入，拜仁落后至0：2。
两小将成拜仁反胜功臣
绝境之下，汤比斯卓夫成为奇兵，先于81分钟及92分钟两度在禁区外起脚破网，助拜仁将比数追成2：2平手。比赛进入补时最后阶段，拜仁发动最后一击，阿方素戴维斯底线传中，后备上阵的连拿特卡尔在远柱无人看管下射入。这个在99分钟出现的致胜入球，正是拜仁今季第100个联赛入球，拜仁用了28场便达成，刷新了德甲史上最快达成百球的纪录。
拜仁赛后以23胜4和1负得73分续排榜首，领先次席的多蒙特9分。弗赖堡则以10胜7和11负得37分，排在第8位。
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