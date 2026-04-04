2026世界杯｜尼马世界杯梦再蒙阴影 涉性别歧视言论或遭停赛10场

巴西球星尼马（Neymar）的世界杯之梦，再遇重大打击！据巴西传媒报导，这位34岁的巨星，因在赛后访问中，对球证发表了涉嫌性别歧视的言论，正面临巴西足总的调查，最高可能被罚停赛10场。考虑到他早已被排除在最新一期的国家队大军之外，这次的禁赛危机，无疑令他跻身世界杯决赛周名单的希望雪上加霜。

「月经来潮」言论惹祸

事件发生在上周日尼马所效力的山度士，在巴西甲组联赛中以2:0击败雷莫。赛后，尼马因在比赛中领到其近四场比赛的第三面黄牌，将会自动停赛一场。他在接受访问时，对球证森芭奥Savio Pereira Sampaio的判决大表不满。

「这张牌不公平，我在比赛结束时，遭到了一次危险、不必要的拦截，」尼马说，「那不是第一次，而是第三或第四次。我去抗议，然后就领到了一张黄牌。」

随后，他发表了具争议性的言论：「那就是Savio，他今天醒来时，有点像『月经来潮』，然后就带著那种状态上场。他想成为比赛的明星，他对球员极不尊重，他不说话，不讨论任何事情，他是那种支配比赛、想控制一切的人。」

尼马在访问中，更被听到笑著说出「de chico」一词。据ESPN巴西分部报导，「de chico」一词源于「chiqueiro」，意指「猪栏」，暗指月经是肮脏和不洁的东西。

这番言论随即引发了外界的强烈批评，不少人指责尼马的言论带有性别歧视。据巴西传媒报导，尼马现正因此言论而面临调查，若被裁定发表歧视性言论，以及批评球证，他最高可能被罚停赛5至10场。

世界杯梦想岌岌可危

对于本已落选最新一期国家队大军的尼马而言，这次的禁赛危机，无疑是致命的打击。他原本希望在未来数周，凭借在球会的出色表现，打动巴西国家队教练安察洛堤（Carlo Ancelotti），以争取一个世界杯席位。

然而，由于他已确定将会停赛一场，若再被追加长期禁赛，他在5月11日安察洛堤公布世界杯初选名单前，将仅余下极少数的比赛机会，去证明自己的状态。