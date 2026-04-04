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英超｜6夺每月最佳追平C朗曼联纪录 般奴：他是我的榜样

足球世界
更新时间：16:07 2026-04-04 HKT
发布时间：16:07 2026-04-04 HKT

曼联中场核心般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）凭借三月份的出色表现，再次当选英超每月最佳球员（Player of the Month）。今次已经是般费历来第6次获此殊荣，，追平了其国家队队友C朗拿度（Cristiano Ronaldo）所保持的纪录，并列成为赢得该奖项次数最多的曼联球员。

三月表现无可挑剔

31岁的般奴在三月份的四场英超比赛中，交出了2个入球及4次助攻的亮丽成绩单，其卓越的表现，帮助领队卡域克（Michael Carrick）的球队，稳固了联赛前五的位置，为争夺来季欧联资格，打下了坚实的基础。

比肩C朗 仅次于三传奇

在英超历史上，只有三位球员阿古路（Sergio Aguero）、哈利卡尼（Harry Kane）及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），赢得每月最佳球员奖的次数比般奴更多。而C朗拿度则是在2022年4月，其第二次效力曼联期间，获得其第六个该奖项。能够与这位葡萄牙传奇在曼联的纪录上看齐，对般奴而言，意义非凡。

以C朗为学习榜样

般奴亦从不掩饰其对C朗的敬仰之情。在早前接受球会官网访问时，直指C朗是他的学习榜样：「C朗对我来说是一个轻易的选择。他是葡萄牙人，我出生在1994年，从2000年起，每个人都看著他。他在这家球会赢得了金球奖，那是非常特别的事情。」
般奴更对C朗回归曼联的首场比赛，记忆犹新：「这里所有球迷，永远不会忘记那一天，当他对阵纽卡素时回来。那是一个难忘的日子。他回来了，攻入了两球，看起来就像他从未离开过一样。那天球场的气氛太疯狂了，可能是我经历过最好的一次。围绕著这件事(C朗回来)所创造的一切，他走进球场，他被介绍的方式，所有的一切，至今仍让我起鸡皮疙瘩。」

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