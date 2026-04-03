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港超联｜理文和波痛失两分 杰志下仗赢波即锁定联赛冠军

足球世界
更新时间：18:52 2026-04-03 HKT
发布时间：18:52 2026-04-03 HKT

周五于小西湾运动场上演的港超联赛，东区主场以0：0赛和「二哥」理文。理文和波痛失两分后17战得35分，落后榜首杰志12分。尚余5场联赛，杰志下轮只要全取三分，便可凭较佳对赛成绩提前锁定联赛冠军。

今仗理文初段采取主动，东区则靠反击制造威胁；安迪多次射门均被理文门将陈嘉豪没收。下半场双方继续拉锯未能打破僵局，最终和气收场各取一分。全场最佳球员由东区中场安迪获得，入场人数为1256人。 

今场理文和波痛失两分，与榜首的杰志分差扩大至12分，联赛只余下五轮，故后者下周五（12日）于将军澳运动场击败标准流浪，便可提前锁定联赛冠军。然而，杰志力争提前锁定港超联赛冠军前，先要在下周二（7号）与理文在联赛杯决赛直面交锋，争夺事隔十年首次复办的联赛杯。

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