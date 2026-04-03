女子欧联｜巴塞「国家打吡」强势延至女足 女子欧联炒皇马「六蛋」 两回合狂数12:2闯4强

巴塞隆拿在「国家打吡」中的统治力，已从男子足球，完全复制至女子足球层面！在周四的女子欧洲联赛冠军杯（女子欧联）八强次回合赛事中，巴塞隆拿女足在鲁营球场超过六万名球迷的见证下，再向次皇家马德里派出「六蛋」，两回合合计以12:2的悬殊比数，强势晋级四强。

一周内三杀皇马

这已是巴塞女足在短短八日内，第三次击败皇家马德里。上周四的首回合比赛中，巴塞作客已大胜6:2，基本锁定晋级资格。而在四天前，她们亦在女子西甲联赛中，以3:0轻取皇马，将联赛榜的领先优势，扩大至13分。今仗的再次大胜，彻底粉碎了皇马女足的最后一丝希望。

队长佩迪雅丝入球贺500场里程碑

今仗在鲁营球场上演的次回合大战，吸引了多达60,067名球迷入场观战，气氛炽热。为巴塞女足揭开今场「大屠杀」序幕的，正是迎来其球会生涯第500次上阵的队长佩迪雅丝（Alexia Putellas）。她在开赛仅8分钟，便把握队友柏佐（Ewa Pajor）的射门被扑出后，门前补中，为球队打开纪录。

此后，巴塞女足的攻势一发不可收拾，嘉咸汉臣（Caroline Graham Hansen）、柏莉迪丝（Irene Paredes）及柏佐先后建功，令球队在半场已遥遥领先4:0。换边后，嘉咸汉臣再入一球个人梅开二度，最后由布格丝（Esme Brugts）近门为巴塞埋斋锁定净胜6:0。

皇马全场零中框

皇家马德里女足今仗在攻防两端，均被完全压制。她们的后防线在巴塞的强大攻势下，显得手足无措、漏洞百出。更令人尴尬的是，她们全场竟未能录得任何一次中目标的射门，绝对是被技术性击倒。经此一役，巴塞女足在与皇马女足的25次交锋中，取得了24胜的压倒性优势，尽显其在西班牙女子球坛的无敌霸气。

四强硬撼拜仁慕尼黑

在轻松晋级四强后，三届女子欧联冠军巴塞隆拿，将会硬撼德国劲旅拜仁慕尼黑。拜仁女足在另一场八强赛事中，以总比数5:3淘汰了曼联，成功晋级。