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2026世界杯｜意大利出局余波未了！ 足总主席、保方相继辞职 加度素帅位亦冻过水

足球世界
更新时间：13:57 2026-04-03 HKT
发布时间：13:57 2026-04-03 HKT

意大利国家队在世界杯附加赛中，爆冷不敌波斯尼亚，连续第三届无缘决赛周，这场灾难性的失利，正以前所未有的规模，动摇著整个意大利足坛。在赛后，意大利足总（FIGC）主席格拉维拿（Gabriele Gravina）及国家队代表团团长、传奇门将保方（Gianluigi Buffon）已相继宣布辞职，而主帅加度素（Gennaro Gattuso）的帅位，亦同样「冻过水」，预计将会跟随二人离任。

足总高层「跳船」 加度素势跟随

在兵败波斯尼亚后，意大利足总内部随即召开紧急会议，令人意外的是，足总主席格拉维拿在会议上，竟先行要求加度素留任，但数小时后，他却宣布辞去主席一职。紧接著，作为代表团团长的保方，亦迅速宣布辞职，形容此举是「负责任的行为」。
意大利传媒普遍预计，加度素将会在未来数天内，决定自己的去向，但外界相信，他跟随格拉维拿及保方离任，已是无可避免。有报导指，加度素可能会留任至六月的友谊赛，以便足总有更多时间物色新帅。

文仙尼、干地成接任热门

随著加度素随时离任，其继任人选亦已浮出水面。《罗马体育报》指出，两位前意大利主帅文仙尼（Roberto Mancini）及干地（Antonio Conte），已成为接掌「蓝衣军团」的两大热门。
文仙尼曾带领意大利赢得2020年欧国杯冠军，但亦是带队无缘2022年卡塔尔世界杯的「罪人」。他在去年辞去意大利主帅一职后，曾与足总发生法律纠纷，但随著格拉维拿的离任，他回归的障碍据报已被扫除。
干地则在2014至2016年间执教意大利，并带领一支被评为「最弱」的蓝衣军团，在2016年欧国杯杀入八强，其执教能力备受肯定。
在附加赛中领红牌被逐的国际米兰中坚巴斯东尼（Alessandro Bastoni），赛后成为了部分球迷泄愤的对象，他与其家人更遭受了恶意的网络攻击。前国米及意大利名宿贝高美（Beppe Bergomi）甚至担忧，巴斯东尼为了自身安全，可能需要离开意大利。

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