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友谊赛｜英格兰0：1日本 比克福特922分钟不失球纪录告终

足球世界
更新时间：05:09 2026-04-01 HKT
发布时间：05:09 2026-04-01 HKT

英格兰在世界杯前最后一场主场友赛遭遇挫折。周二在温布莱球场，领队杜曹在队长哈利简尼缺阵下大变阵，最终受制于日本队的高效反击，以0：1告负。「三狮军团」门将比克福特保持了922分钟的国际赛不失球纪录，划上句号。

杜曹「伪九号」实验失败 

由于哈利卡尼在训练中受伤缺阵，杜曹今仗大胆起用科顿担任「伪九号」，并相比上仗赛和乌拉圭时，有多达10个正选变动。然而，缺乏默契的阵容令英格兰攻势显得杂乱无章，科顿在不熟悉的岗位表现挣扎，上阵不足1小时便被苏兰基入替。

日本作客击败英格兰。美联社
日本作客击败英格兰。美联社
杜曹「伪九号」实验失败。美联社
杜曹「伪九号」实验失败。美联社
卡尼训练中受伤，科顿今场踢「伪九号」。美联社
卡尼训练中受伤，科顿今场踢「伪九号」。美联社
三笘薰终结比克福特的的不失球纪录。美联社
三笘薰终结比克福特的的不失球纪录。美联社

全场唯一入球出现于23分钟。高尔彭马在中场失掉控球权，日本随即展开快攻，效力白礼顿的三笘薰接应传送，冷静射破比克福特十指关。这是比克福特在国际赛连续10场保持「清白之身」后，首次失守，纪录停留在922分钟。

艾利洛安达臣射门中楣

英格兰今仗并非全无机会，其中艾利洛安达臣表现较为抢镜，曾有攻门中楣弹出。末段哈利马古尼的头槌攻门亦被对手后卫菅原由势在门线前解围。日本门将铃木彩艳亦先后化解了拉舒福特及其他英军主力的攻势，力保1：0的胜果。

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