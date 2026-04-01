英超｜热刺宣布迪沙比接掌帅印 签约5年

热刺任命今季第3名领队。继汤马士法兰克和杜陀后，到迪沙比接过热刺帅印，双方签约5年。迪沙比的首要任务，是领军在尚下7场联赛中，保住来季英超席位。

杜陀被热刺解雇。美联社

热刺任何迪沙比为新帅。美联社

热刺为护级而战。美联社

热刺发表官方声明，任命迪沙比为新任主帅。迪沙比表示：「我非常荣幸能加入这间优秀的足球会，它是世界上规模最大、最负盛名的球会之一。在与球会领导层的所有讨论中，他们对未来的雄心都非常明确，就是建立一支有能力取得伟大成就的球队，并以能让球迷感到兴奋和激舞的足球风格来实现目标。我来到这里是因为我相信这份雄心，并签下了长期合约，将倾尽全力去实现它。」

首场领军作客新特兰

迪沙比与热刺签约5年，他的首要任务是带领热刺护级；热刺目前排第17位，仅领先降班区1分。迪沙比说：「我们短期的首要任务是提升英超联赛的排名，在赛季最后一场比赛的鸣哨声响起前，这将是我们全部的焦点。我期待著踏入训练场与球员们一起工作，以达成这个目标。」迪沙比尚余7场完成这个任务，他第一场领军将是4月12日作客新特兰。