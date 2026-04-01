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亚杯外｜港队亚杯外谢幕战惜败印度 暂代主帅卢比度：落败感难受但乐见新星崛起

足球世界
更新时间：08:00 2026-04-01 HKT
发布时间：08:00 2026-04-01 HKT

港队周二作客印度出战亚洲杯外围赛C组最后一轮赛事，港队最终以1:2惜败印度，并以2胜2平2负完结今届外杯外征程，暂代主帅卢比度赛后表示对落败感难受，但在比赛上仍然有值得肯定的地方，例如有新的面孔和可预见的新星崛起。

卢比度：年轻球员正在崛起

今战港队作客印度入局较慢，到下半场早段曾一度落后2:0，但到中段状态回暖，由艾华顿为港队攻入战首球后，港队攻势明显增强亦创造出不少具威胁攻势，可惜未能再入一球扳平，收官战以1:2惜败印度。而暂代主帅卢比度赛后表示今次失利在不同角度看有得亦有失，并指当然会想赢，比赛的一部分也表现得不错，尤其是今次有不少新面孔在如此高水平的赛场上亮相，因此心情更感矛盾：「因此心情很复杂，输球很难接受，因为来现场支持的球迷没能看到胜利，但另一方面我们也有一些值得肯定的地方，比赛中某些时刻表现得很好，而最重要的是有一些年青有天赋的球员正在崛起。」

而另外当地记者亦特别关注归化球员，卢比度则坦言外地球员理论上比本地球员强，不然带进来也没有意思，他亦直言现在的归化并不容易，因为他们需要长期逗留在一个地方，在逗留久时间够时可能年龄已经不符合资格，因此获得归化球员亦更困难。

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