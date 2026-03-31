2026世界杯｜世界杯前72日大地震！ 加纳怒炒主帅艾度

在距离2026年世界杯决赛周仅剩72日的关键时刻，加纳足总（GFA）突然投下震撼弹，于周一加纳友赛1:2不敌德国之后宣布即时解雇国家队主帅艾度（Otto Addo），为加纳世界杯前景蒙上了一层厚厚的阴影。

友赛四连败成导火线

加纳足总在其官方网站上发布声明，简短地宣布与艾度分道扬镳，但并未透露其继任人选，亦未解释解雇的原因。然而，外界普遍相信，球队近期在友谊赛中的糟糕表现，是导致艾度乌纱不保的直接原因。

在刚过去的国际赛期，加纳先作客奥地利惨败1:5，周一再于斯图加特以1:2不敌德国，录得友谊赛四连败的劣绩，表现令人失望。

二进宫仅数月被炒

讽刺的是，这已是艾度第二次执教加纳国家队。在2022年，他曾以临时领队身份，带领加纳出战卡塔尔世界杯，当时球队虽在分组赛击败韩国，但最终仍未能出线。2024年3月，多蒙特同意提早结束与艾度的合约，让他能全职重返加纳国家队，再次执起教鞭。岂料，这次「二进宫」的蜜月期极为短暂，仅仅数月后，便因战绩不佳而被解雇。

德国出生的加纳国脚

在德国汉堡出生的艾度，球员时代曾随多蒙特赢得德甲冠军，亦曾代表加纳国家队出战2006年世界杯。其丰富的德甲经验及对加纳足球的深厚认识，曾被外界寄予厚望。如今在世界杯前夕黯然下台，不仅令其个人感到失望，亦令加纳队的备战计划陷入一片混乱。在如此短时间内，加纳足总能否找到合适的「救火教练」，将直接影响他们的世界杯成绩。